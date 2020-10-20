歐聯｜難抗衡列強成近年最冷 巴塞勿高「古」

西甲巴塞隆拿近10年均成為歐聯熱門，但上屆遭冠軍拜仁慕尼黑狂數2:8出局後，今夏再經歷易帥及美斯鬧離隊風波，內憂不斷早被看淡，近3季首次不入歐聯5大熱門，奪標賠率更冷至13倍，且看新帥朗奴高文打造的新陣下，重獲新生的菲臘比古天奴能否協助巴塞，力抗拜仁、曼城、利物浦、巴黎聖日耳門（PSG）及皇家馬德里等競爭對手。

自球王美斯2004年升上巴塞1隊後，期間為巴塞贏過四次歐聯冠軍，頭10季有7季至少殺入歐聯4強，故美斯可謂巴塞的成績保證。就算近5季僅1次殺入4強，外界仍不敢看淡這支擁有美斯的球會之奪冠機會。

不計上屆，巴塞再對上四次的歐聯淘汰賽，當中多達三次在首回合領先下，次回合分別遭馬德里體育會、羅馬及利物浦逆轉出局。故上屆雄心壯志的美斯聯同好友蘇亞雷斯以及老戰友碧基、佐迪艾巴及布斯基斯等人，原本打算把握疫情下毋須主客制的「劣勢」，可以再嘗歐聯冠軍的滋味，不料卻被拜仁以8:2技術性擊倒，八強出局之餘教練施迪安亦隨即落鑊，由朗奴高文頂上。

古天奴孭飛封王13倍

禍不單行，新帥高文作風強硬決心改革，甫上台即踢走蘇亞雷斯，更警告美斯不再享有特權，結果惹來美斯鬧離隊風波。雖然美斯最終因合約關係留隊，但陣中士氣已嚴重受損，季初高文雖排出4-2-3-1的新陣式，其中擔任中場組織者的古天奴喜獲重生，開季4場已交出1入球2助攻的數據，惟在歐聯開打前卻在西甲爆冷0:1不敵基達菲，高文季初的蜜月期似乎已受到挑戰，球隊整體實力未見提升下，故以13倍列作歐聯第6熱門，是近年首次不入五大。

衞冕拜仁大熱曼城居次

大熱門續是衞冕的拜仁慕尼黑，這支德甲班霸上屆狂數巴塞盡顯霸氣，決賽一球氣走PSG亦足見該隊的老練，是奪冠的最大底氣。距離奪冠後不足兩個月，歐聯周二又再重開，期間拜仁只失去中場堤亞高艾簡達拿，整體戰力仍在，故被列為3.75倍的大熱門。

其餘的挑戰者還包括上屆亞軍、7.5倍的PSG，上季PSG首度殺入決賽，無限接近大耳朵盃，今季續在尼馬、基利安麥巴比帶領下，殺入淘汰賽最後階段已屬基本目標。英超雙雄曼城與利物浦各有隱憂，前者在英超統治力漸見下滑，火力下降之餘防線亦未見穩健，早前就曾2:5敗予李斯特城，但仍被列為4倍的次熱；至於紅軍剛有防線大將華基爾雲迪積克重傷大有可能收「咧」，實力嚴重受損，暫仍以6.5倍成第3熱門，相信紅軍只能以攻代守爭取佳績。至於皇家馬德里在施丹帶領下特別有歐聯捧盃運，故以12倍力壓死宿巴塞，列為今屆第五熱門。

文：尊嘉

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