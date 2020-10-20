健力士紀錄｜埃及「爺爺」創74歲最老上陣紀錄 三浦知良要踢多21年先追到

在埃及第3級別聯賽，一名快將75歲、已有6名孫兒的老人家，刷新全球最年老職業足球員的健力士世界紀錄。

還有兩周便將75歲的巴夏達（Ezzeldin Bahader），上周六在一支名為「10月6日」的埃及第3級別聯賽球隊的比賽中正選上陣，被健力士認可為世上最年老的職業足球員。

這僅是巴夏達第2場的職業足球比賽。他以前只是一位業餘球員，直至今年「10月6日」與他簽約，好讓他一圓職業球員夢，3月為球隊上陣踢的第一場職業聯賽，即在比賽中射入1球12碼。他本來計劃同月再踢另一場90分鐘比賽，以改寫自己的上陣年齡紀錄，怎料因武漢肺炎疫情殺到使賽期押後，結果他上周六終於達成願望。

雖然在這場比賽中，巴夏達再有機會主射12碼卻宴客，球隊也以2:3落敗，但早在3月時已打破前紀錄保持者、以色列門將哈耶克在1950年所創的73歲最年老上陣紀錄的他，賽後獲健力士認可頒授獎狀，新紀錄是74歲125天。賽後已與球隊正式約滿的他，表示：「我夢想能再打破自己的紀錄，讓這個紀錄的競爭難度更大。」

相信這個紀錄將令其他人望塵莫及，現在大家所熟悉的其中一位最年老球員、在日職FC橫濱效力的日本「國寶」三浦知良，也只是53歲，與這個紀錄仍有21年的距離。

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