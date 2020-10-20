香港女足｜愛錫家人怕聾啞父母擔心 出發前一日始通知

鍾貝琪出生於基層家庭，父母均為聾啞人士，年幼時與雙親溝通不足，但其實與家人關係不錯，外流蘇格蘭後亦相當擔心父母。

阿K於粉嶺長大，有兩個哥哥，分別比她年長四年及一年，小時候多由居於粉嶺另一屋邨的外婆照顧，「放學就去婆婆屋企，三兄妹都一樣，星期五晚先返屋企。」父母聾啞，小時候的阿K與他們溝通不足，「我唔識手語，同嗲哋媽咪溝通少啲，佢哋都好錫我，但細個好多嘢唔明，成日要靠阿姨講番，同阿姨關係好啲。」父母離異，三兄妹與母親生活，但仍不時與父親有聯絡，關係不錯。阿K有想過報讀手語課程，「但又唔知邊間好，都有上YouTube 學。」

面對關心的人，有人會選擇把說話放在心中，這是阿K面對家人的做法，外流蘇格蘭乃人生大事，她卻在最後一刻才告知家人，「走之前一日先講，我驚一早講佢哋擔心，又驚反對。 」母親沒有反對，只有驚訝，「佢問使唔使送機，我就話唔使啦，都入唔到機場。佢係想唔返工都去送我。」

最早知道阿K會去蘇格蘭的是二哥，「再之前淨係同二哥講，佢話唔夠錢使就同佢講，平時我哋唔多講心底話，嗰陣都幾sweet。」去到蘇格蘭後，阿K少不免會掛念家人，「屋企文化好少面對面講嘢，但平日一齊住，見唔到個心會囉囉攣，唔知佢哋返工返成點，有冇畀人恰。」

阿K小時候已不時要照顧年紀較小的表弟妹，也比較獨立，「我升中一已經自己開爐煮飯，六年班已經幫手照顧一、二年班嘅表弟。」也是這樣的背境，幫助阿K在蘇格蘭獨自生活。

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