翻版奧斯爾？｜續約後即冇貨賣捱轟 奧巴美揚發帖反擊

曾經效力過熱刺的前鋒戴倫賓特，周一表示阿仙奴射手奧巴美揚，獲得阿仙奴高薪續約後，表現卻開始下滑，暗示奧巴美揚如同另一名坐享高薪的槍手中場奧斯爾一樣，成為了「合約戰士」；不過31歲的阿仙奴隊長奧巴美揚隨後發帖反擊，暗示有人十分吵噪。

上季奧巴美揚還未與阿仙奴續約時，為兵工廠各項賽事上陣44場攻入29球，是阿仙奴可靠的大腿，然而自從他在本季英超開鑼戰前夕，與阿仙奴簽下為期3年、周薪高達30萬鎊的合約後，奧巴美揚除了開鑼戰對富咸有入球外，其餘4場英超都無法入球，被外界評擊他有如坐享35萬鎊周薪的隊友、全無貢獻的奧斯爾一樣。

其中前熱刺前鋒戴倫賓特近日就「踩多腳」：「不是只看他有否入球，而是看表現。他續約前會滿場飛，跑回後場攔截、突破等，對比賽表現出強烈的飢渴感。」戴倫賓特續指：「此時，你可以看到這些都大幅下降，我不知道是否與新合約有關，但你可以看出他不像以往般緊張。」

不過奧巴美揚隨後有社交網站，上傳了一張自己正在機身機器面前操練的相片，並配文稱：「很多吵噪的聲音，到最後我們都會如常地說話。」似乎在反擊戴倫賓特的言論，將會如常般繼續努力訓練。

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