英超戰報｜西布朗般尼創今季首場0:0 狼隊1球險勝列斯聯

周一英超，西布朗與般尼合演了今季首場0:0賽事；狼隊及後作客列斯聯，也要藉魯爾占美尼斯一記幸運入球，才以1:0險勝，不至於周一兩場比賽都顆粒無收。

原本李斯特城鬥阿士東維拉的周日英超尾場，可能成為今季首場0:0賽事，結果完場前出現維拉的巴克里絕殺李城一幕，但僅1天後，西布朗主場鬥般尼，終於出現雙方互交白卷的場面。

般尼26分鐘先有威脅射門，艾殊利班尼斯近門窩利勁射，被西布朗門將森莊士東擋出；西布朗11分鐘後有新兵卡蘭格蘭頭槌建功，惜越位在先被判「詐糊」。換邊後，般尼門將尼克普比「上身」，在58分鐘與老將伊雲洛域連封主隊起碼4腳射門，5分鐘後輪到般尼反攻，前鋒基斯活特又頭槌頂中楣，令這場比賽最終0:0收場，是今季踢至第47輪比賽後首現互無紀錄的比賽，也是英超史上最長的一次。

至於列斯聯稍後主場鬥狼隊，雖然前者在上半場優勢明顯，更有前鋒班福特「食詐糊」，但換邊後踢至70分鐘，狼隊由射手魯爾占美尼斯沿禁區頂推入中路，假動作騙過敵衞後再起腳，皮球「省」中對方球員加雲菲臘斯的頭後改變方向入網，最後便憑這個入球奠定1:0勝局，升上聯賽榜第6位。

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