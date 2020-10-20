歐聯｜奧利華負責執法「仁馬戰」 拜仁球迷鬧爆：我唔想見到半隊波受傷

上周六利物浦在聯賽作客2:2賽和愛華頓，比賽期間愛華頓門將比克福特將紅軍後衞華基爾雲迪積克（VVD）鏟傷，導致後者需要接受手術缺陣一段長時間。因此賽後外界批評當時的球證奧利華未有向比克福特出示紅牌，將其罰下，不過這位35歲英國球證雖然引發爭議，但是周三拜仁慕尼黑主場鬥馬德里體育會的大戰，又會再度由奧利華執法，引發拜仁球迷的不滿。

雖然過去奧利華曾在比賽中出現不少爭議的判罰，不過周三拜仁對陣馬體會的這場歐聯小組賽，奧利華將會繼續獲得執法機會，但是有不少拜仁球迷對於歐足協這個決定感到驚訝。有拜仁球迷就對奧利華執法這場比賽感到憂心：「這是歐足協的笑話嗎？這個人（奧利華）在默郡打吡中表現很差，叫他繼續遠離我們。我們不想失去半支球隊，因為這些英國小丑根本不懂得足球！」

其實除了上周六的默郡打吡外，奧利華在歐聯舞台中最引人注目的事情是發生在2018年4月份的8強次回合，當時皇家馬德里在主場以1:3不敵祖雲達斯，不過奧利華卻在補時階段判給皇馬一個極具爭議性的12碼，並且誤將門將保方罰下，最終令皇馬成功晉級4強。

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