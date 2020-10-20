NBA｜斥14億迪士尼復季 NBA成功削117億損失抵到爛

隨着湖人早前在NBA總決賽第六回合擊敗熱火，場數贏4:2封王，19/20年賽季終告圓滿結束，有美國傳媒報道，在迪士尼賽區重啟球季的支出，雖然高達1.8億美元，但卻成功令NBA減少了高達15億美元（約117億港元）的損失。不過， NBA仍有待全部30支球隊完成核數報告，才能計算出武漢肺炎疫情對聯盟構成的具體經濟損失。

《 Sports Business Daily》報道指，NBA在迪士尼賽區合共營運了100日，每日開支約為180萬美元，總計高達1.8億美元（約14億港元）。不過，由於賽季成功完成，令NBA得以履行全國及地方的電視轉播及贊助合約，令整體損失得以減少多達15億美元。

「據熟悉聯盟財務狀況的消息人士說，賽季在迪士尼重啟後，NBA可以減少約15億美元收入損失，其中大部分款項與全國及地方電視台的收入，以及聯賽贊助相關。」報道說。一名來自有份參與復賽球隊的行政人員亦指：「毫無疑問，這是值得的。」

不過由於門票收入等比賽日收益，可佔球隊收入40%，所以在閉門作賽的情況下，各隊每場主場比賽的損失約為190萬美元。報道指，NBA最終可能仍然要面對數以10億計美元的損失，而新一季的薪酬上限，亦隨時會因此而被調低。

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