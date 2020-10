無論是動畫或Nolan導演的真人電影,蝙蝠俠的裝備都充滿着未來科技感。很記得Christian Bale 說:「Can it come in black?」近日足球裝備也有這新科技感,保羅普巴的新波砵PP,若加上防彈及特別設備,隨時就如蝙蝠俠的黑色服裝!

不過就算有如斯裝備,蝙蝠俠的血肉之軀仍會受傷。現在頂尖球員接近在「氣泡」中生活比賽頗不易捱!以往曾提過歐國聯令情況更差更嚴重,過去兩周不少球隊先踢歐國盃外圍賽然後即踢歐國聯,另加上那些天旋地轉般從南美回歐洲的亦疲不能興,比賽極密過去周末明顯很多國腳已累到慘不忍睹!會否令周中在嚴重疫情陰霾下的歐洲比賽再受打擊?遇上拜仁的馬體會、面對車路士的西維爾、同組的雷恩、周末對碰的巴塞隆拿及皇家馬德里、祖雲達斯、國際米蘭單是體能已全要觀察。

過去周末最多球迷熱談利物浦完場前的入球被判越位,但具爭議的又何止於此。比克福特(圖)的「莽飛」令華基爾雲迪積克嚴重受傷理應判犯規;米蘭打吡中後衞碰到傳球,那前鋒又是否越位;切爾達的伊亞高艾斯巴斯有機單刀被拉跌VAR看也沒看;維拉利爾的久保建英一個鏟傳竟被判第二面黃牌被逐。判不是問題,但沒看過VAR就有點不妥!普天下, league league 有本尷尬的經!

文:何輝