利物浦中堅華基爾雲迪積克（VVD）因為膝部受重創，將要休戰一段長時間，退役後轉任評述員的紅軍名宿加歷查聲稱，高普有意將高亞迪由狼隊帶回晏菲路球場，補充實力，但這位英格蘭國腳已斷言拒絕。

於利物浦出道的高亞迪，近年表現穩定上揚，除了當中狼隊的隊長，最近更入選英格蘭代表隊，出戰歐國聯賽事。加歷查在狼隊於英超擊敗列斯聯後透露，紅軍高普有意在明年一月轉會窗重開後，將高亞迪帶回晏菲路球場，這位27歲中堅接受訪問時，顯然有點不知所措。「我無法相信你竟然在這裏提出這個問題。」高亞迪尷尬地笑說。「不，沒有機會。我喜歡為狼隊效力，我們剛在一場精采的比賽擊敗列斯聯，你知我是個怎樣的人。」

高亞迪於利物浦的青訓系統出身，並於11年升上一隊，但當時未有太多上陣機會。他在13/14年球季被外借到當時仍在英甲的錫菲聯，翌季正式離開利物浦，加盟英冠的哈特斯菲爾德，並於15年轉投狼隊至今。

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