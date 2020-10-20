英超一周總結｜利物浦失分折將最大鑊 巴利回歸變黑腳累熱刺

國際賽周後重開的英超，由默郡打吡揭開序幕，結果今季令人眼前一亮的愛華頓，主場2:2逼和上屆盟主利物浦後，繼續以不敗姿態佔據榜首。另一隊不敗之師，是同樣令人跌破眼鏡的阿士東維拉，作客1:0小勝李斯特城錄得開季4連勝，只以1分落後給拖肥糖。相反，傳統Big 6繼續在今輪有車路士、熱刺、阿仙奴及上述的利物浦失分，其中車仔及熱刺都在完場前被對手逼和；開季表現差勁的曼聯則令球迷鬆一口氣，作客4:1大勝紐卡素反底。

VVD重創削利物浦爭標本錢

利物浦未能從國際賽周前2:7大敗給維拉一仗重振雄風，只在默郡打吡與愛華頓2:2賽和，而且賠了夫人又折兵，比賽早段就有最強中堅華基爾雲迪積克弄傷右膝十字韌帶，最新消息指他要休養長達半年至9個月不等。另外，中場新兵堤亞高艾簡達拿也在比賽中被李察利臣鏟傷，可能也要養傷一段時間，難怪名宿加歷查表示冬窗勢必要增兵，尤其他們暫時5輪比賽後，防線已失了13球之多，與上季頭5輪僅失4球有天淵之別。紅軍上季封王，是在踢了15輪後才出現目前這個失球數字，難怪他們奪冠賠率已變冷。

兩場3:3 巴利Kepa好尷尬

今輪比賽繼續有「大比數」戰役，其中車路士與熱刺竟都在完場前補時階段，分別被修咸頓與韋斯咸齊齊逼和3:3。這兩隊Big 6今輪的失分過程非常尷尬，車仔在射手迪姆華拿英超首開齋兼個人連建兩功下，一度有兩球領先優勢，卻因後防失魂被修咸頓逼和3:3，其中第2個失球又是信心欠穩的門將阿列沙巴拿加犯錯；熱刺的失分更意外，靠孫興民與哈利卡尼繼續發威，開賽僅16分鐘已領先韋斯咸3:0，換邊後踢至72分鐘換入租借回歸、萬眾期待的加里夫巴利，竟在離完場尚有8分鐘的法定時間，遭對手追成3:3，令這位威爾斯球星的地標戰仿如「災星」般將衰運帶給球隊，而且他曾在比賽尾段失了一腳入球機會。

愛華頓維拉強勢停不了

以為經歷國際賽周，愛華頓與阿士東維拉的走勢會告一段落，怎料兩隊繼續演出對辦，而且面對的都是上季頭5的球隊。愛華頓的對手是上季冠軍利物浦，結果在VAR「幫助」下使隊長佐敦軒達臣絕殺不成，今季首錄和局後一樣保住榜首；維拉面對上季排第5的李城，竟然能延續開季連勝走勢至第4場，是繼1930/31球季後的首次。

阿仙奴造訪Big 6續腳軟

阿仙奴在伊蒂哈德球場0:1負曼城，是球隊作客路上第29次對着Big 6球隊失分。他們對上一次造訪其他5隊Big 6可勝出的比賽，已要追溯到2015年1月以2:0擊敗今場對手曼城，惟自哥迪奧拿帶領藍月亮後，連續5季英超都可在主場向兵工廠討3分，也證明阿迪達若想帶領阿仙奴爭標，務必要改善他們造訪強隊的成績。

首現0:0賽事

未知是否閉門比賽關係，英超從開季至今進行了48場賽事，總入球多達172球，場均入球率高達3.58；頭4輪都沒有出現0:0賽事，來到周一西布朗主場鬥般尼一仗，終出現0:0的賽果，但已足夠成為英超史上最久的一次（第47場）。

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