港超聯｜傑志新球季持續換血 朱志光笑稱已改用「電子貨幣」

新一季本地足球賽事即將展開，應屆港超聯冠軍傑志新一季繼續「換血大計」，沒有增兵下加上高美斯及洛迪古斯兩大射手離隊，希望繼續有青訓產品上位。

剛過去球季重奪港超聯冠軍的傑志，新一季暫時未有增兵，只有高美斯及洛迪古斯離隊。主教練朱志光被問到新一季目標時笑言：「找回銀包了，新一季希望不要再跌，現在也用電子貨幣了。」他表示，疫情下在外地找外援有難度，他說：「又要隔離，比較困難。」兩大中鋒離隊，朱志光指：「安永佳其實也是前鋒，左路有陳晉一冒起中，安永佳或先嘗試在前鋒發展。」

傑志取得聯賽冠軍，朱志光指，若落實可參加亞冠盃，或需要增兵，但目前沒有考慮富力球員，他說：「各位置已有不少球員，不想幫過我找銀包的球員失去機會。」

傑志新季班費近2,000萬，會長伍健說：「10月才開季，賽季短了，班費當然會稍減。」他表示，上季菁英盃顯示出陣中小將有踢戰港超，希望有至少六、七位1996年後出生的球員可以成為球隊主力。

傑志隊長黃洋就表示，自己未有退下來的想法，希望陣中小將別認為機會來得容易，他說：「球隊放下爭標包袱，但不代表可以放鬆。與年青球員除了是幫助的關係，在職業球會也是競爭的關係，不能輕鬆地給予他們上陣機會，我們的心態也是要爭標。」黃洋指，傑志雖然有「傳承」的宗旨，但殘酷的職業足球仍要競爭，讓位非健康做法。昨日36歲生日的他又指，自己只是第10季戰職業足球，年紀雖大，但心態仍與28歲的球員一樣。

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