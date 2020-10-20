英超｜兵工廠生涯已到盡頭？奧斯爾未有入選聯賽25人名單

據外國傳媒報道，周二阿仙奴需要提交的25人聯賽名單當中，德國中場奧斯爾再次未有被領隊阿迪達挑選入內。加上此前同樣落選歐霸盃名單，這意味着奧斯爾在接下來的英超當中也無緣亮相，最早也要直至明年1月的轉會窗，球會才可以修改大軍名單，屆時奧斯爾才可以再次為兵工廠上陣。

現時周薪35萬鎊（約350萬港元）的奧斯爾，與阿仙奴的合約將會在明年夏天到期，不過這位32歲德國中場自3月份以來就未有為球隊再上陣過。據英超聯賽規定，阿仙奴必須在周二之前提交25人的名單，並且當中只可以包括17位21歲以上的非本土球員。由於過去的夏天轉會窗，兵工廠仍然未能夠將所有邊緣球員清走，因此現時無法將所有人放進大軍名單當中，最終領隊阿迪達決定犧牲奧斯爾以及後衞柏柏斯達夫普路斯，不過二人很大機會在冬季轉會窗被球會賣走。

今年剩餘的時間也無緣出戰英超的奧斯爾以及柏柏斯達夫普路斯，即使連英聯盃也同樣沒有資格上陣，這意味着兩人直至今年1月也不會為兵工廠一隊上陣，不過二人可以跟隨U23梯隊參加比賽。

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