英超｜英足總唔追究比克福特 高普無奈：惟有好似老婆盼丈夫出獄咁等VVD復出

英格蘭足總周一宣佈，決定不會對愛華頓門將比克福特在默郡打吡侵犯利物浦中堅華基爾雲迪積克（VVD）一事作出追究。

英足總表示這個決定，是他們與負責該仗視像助理裁判（VAR）操作的球證開會磋商後得出的定案。VVD在該仗上半場與比克福特碰撞後，右膝十字韌帶受傷，賽後證實他起碼要休養半年，但球證當時未有判比克福特犯規，也沒有作任何警告，雖然英足總賽後若發現情況不妥有權干預，但他們指這種權力在極少的情況下才會使用，也不適用於今次事件中。

對於愛將重創，利物浦領隊高普周一接受球會官網提問時這樣說：「現在最清晰的，是他要休戰一段時間了，我們不想就他復出設定任何時間，因為每位球員的康復情況不一樣，但他會倦勤很長一段時間，尤其當我回看影帶關於他被弄傷的情形時，就知道他會離開我們一段長時間。我們相信他100%會克服傷患，而球隊現在要做的，就是朝着正確的方向前進，像往常一樣挑戰自己。我們會與雲迪積克保持聯繫，會在他身邊，就像妻子等待獄中的丈夫一樣。」

此外，該仗除VVD外，另一紅軍中場堤亞高艾簡達拿也在該仗被鏟傷退下火線。被指分別弄傷兩人的比克福特與愛華頓另一球員李察利臣，個人社交媒體賬戶遭到紅軍球迷「圍攻」，默西塞德郡警方已確認他們會就這些網上謾罵作調查，稱部份網上言論是不能接受的，涉及人身攻擊甚至死亡威脅，強調發現有違法者定必採取行動。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！