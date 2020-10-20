港超聯｜菁英盃周六揭幕 聯賽最早下月中展開

足總今日公佈，新一季本地賽事確定於周六（24日）展開，先上演菁英盃賽事，球員繼續要接受檢測，但解除家居隔離令；港超聯則暫定不早於下月14日揭幕。

今屆菁英盃再稍為改制，同樣分兩組踢兩循環，但改為每組有兩個出線資格。周六開始菁英盃展開，亦沒有如早前復賽般規定每日只可安排一場比賽，如以往般周末每日安排兩場賽事，但早場由慣常的二時半開賽改為三時正開賽。足總先公佈15場菁英盃賽程，首場賽事由南區對「升班馬」晉峰，周六於旺角大球場三時開賽，同日亦有東方對愉園五時半在小西灣運動場展開。除以上兩個球場外，進行首15場賽事的場地還包括深水埗運動場、元朗大球場、斧山道運動場及大埔運動場。足總表示，仍與有關部門商討賽事能否開放予球迷入場。

菁英盃分組

A組：東方、愉園、南區、晉峰

B組：飛馬、理文、傑志、流浪

本周末菁英盃賽程

日期： 24/10（六）

開賽時間：3pm

對賽：南區對晉峰

場地：旺角大球場

開賽時間：5:30pm

對賽：東方對愉園

場地：小西灣運動場

日期：25/10（日）

開賽時間：3pm

對賽：飛馬對理文

場地：深水埗運動場

開賽時間：5:30pm

對賽：傑志對流浪

場地：元朗大球場

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