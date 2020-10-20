亞冠｜效法歐聯搞賽會制 東亞賽區11月中多哈重開

受武漢肺炎疫情影響，亞冠比賽3月起開始停擺，而早前西亞賽區已於卡塔爾首都多哈決出冠軍，由伊朗的柏斯波利斯勝出。東亞賽區一直未有定案如何重開，最終亞洲足協決定東亞賽區的所有比賽亦會移師多哈舉行，並於11月中展開爭逐。

據相關報道指出，東亞賽區由的4組16支球隊將同時前往多哈，當中會由4個球場上演所有比賽，包括3個已經完工的22年世界盃主場館教育城球場、哈利法國際球場、查奴比球場，另外亦有艾薩德主場查斯姆賓夏馬特球場。

首場比賽將於11月18日由澳洲的珀斯光輝鬥中超的上海申花，並將於12月19日於查奴比球場上演東亞賽區冠軍鬥柏斯波利斯的總決賽。另外，經亞洲足協協調後，考慮多哈與東亞地區的時差，小組賽比賽將於當地時間的下午1點及4點開波，即香港時間的6點及9點。

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