歐聯｜做show嗎？ 蘇B記招欽點紅魔「新隊長」 隔籬B費即受寵若驚

由於隊長哈利馬古尼無緣造訪巴黎，曼聯領隊蘇斯克查在歐聯首場分組賽的賽前記者會上，確認周二一戰會讓與他一同出席記招的波基斯費南迪斯（B費），首次戴上隊長臂章。

曼聯即將出戰今季首場歐聯分組賽，作客強敵巴黎聖日耳門（PSG），但包括哈利馬古尼、艾歷拜利、格連活特、連格以及新加盟未操起狀態的PSG舊部卡雲尼共5名球員，沒有隨隊造訪巴黎。被問到馬古尼避戰，紅魔將由誰人任隊長，蘇斯克查的眼球掃向了身邊的B費。

「隊長就坐在我身邊，B費會以隊長身份領軍。他加盟後帶來正面影響，所有數據都證明了這些，而且他的表現也贏得眾多人的讚賞。」蘇B這樣說。

至於身邊的B費，似對蘇B之言頗驚訝，當時立即眉角上揚，然後笑了出來。輪到他發言時，他這樣回應自己被委任隊長一職：「我沒有想過會這樣，和你們一樣，我也是第一次聽到這個消息。這是榮幸，是我個人很重要的成就，但所有球員都會是隊長，每一個人都要幫助球隊，在場上要表現得像領袖一樣。」

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