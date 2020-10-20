入選史上最強夢幻隊右翼位候選名單 伊度奧不滿：我踢咗25年前鋒喎！

由於今年球壇受到武漢肺炎影響，主辦方法國足球雜誌於8月決定今年停辦金球獎選舉，改為選出史上最佳夢幻球隊11人作取代。最近就法國足球雜誌就公佈場上11個位置的候選名單，不過在右翼位置上，就出現了傳奇射手伊度奧的名字，引來這位喀麥隆前鋒的不滿，在Twitter上炮轟法國足球雜誌缺乏尊重。

根據《隊報》旗下的法國足球雜誌表示，雜誌的編輯團隊會列出每個位置的候選名單，然後交給評審委員會成員去投票選出他們的夢想11人，由每個位置最高票數的候選者當選。

只不過曾先後效力過13間球會，在各球會上陣759場射入370球的伊度奧，竟然被列入在右翼的候選名單當中。要知道伊度奧一直以來也是出任前鋒位置，不過09/10球季加盟意甲國際米蘭後，因為要遷就阿根廷射手迪亞高米列圖才出任翼鋒位置。因此眼見自己被列為右翼候選名單中，令伊度奧非常不滿，並且在Twitter發文炮轟法國足球雜誌：「謝謝，不過我在右翼位置只踢了1到2個球季（我有25年時間也是出任前鋒），這個做法缺乏尊重，不過隨你們吧法國足球。」

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