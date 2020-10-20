英超｜熱刺欲跟孫興民提前續約 現時周薪150萬將獲大幅度加人工

英超熱刺消息指，球會欲跟今季表現出色的南韓國腳孫興民提前續約，目前周薪達15萬鎊（約150萬港元）的他，更會獲大幅度加薪，成為隊中人工最高的球員之一。

在今季5場英超取得7入球2助攻的孫興民，原本要到2023年夏天才跟熱刺約滿。但眼看這位南韓國腳表現出色，加上他在亞洲地區有龐大宣傳效能，熱刺決定跟其提前續約。

孫興民如果同意簽新約，周薪會獲大幅度提升。目前熱刺隊中周薪最高的球員，除了加里夫巴利外（有報導指這名威爾斯球星在熱刺的周薪為60萬鎊，而他之前效力的西甲皇家馬德里則負責其中30萬鎊），就是周薪為20萬鎊的前鋒哈利卡尼和中場尼當比利，預計孫興民新約的周薪，將跟哈利卡尼相若。

報道更指孫興民今次獲提前續約，是獲球會主席利維（Daniel Levy）首肯。向來精打細算的利維，原來對球會一月時無奈以低價將快約滿的丹麥中場基斯甸艾歷臣售予意甲國際米蘭，始終耿耿於懷，故此決定提前跟孫興民續約，以免重蹈覆轍。

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