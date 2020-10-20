歐聯｜舊面孔回歸 馬賽拉素再戰歐聯

今季歐聯初次參賽的球隊眾多，包括法甲的雷恩、俄超的卡斯洛達、丹超的米迪蘭特，以及土超的巴沙克舒希同為首次出戰歐聯分組賽。同時，亦不乏一眾舊面孔回歸，1992/93球季曾經捧走大耳朵盃的馬賽事隔7年後再戰歐聯，而意甲的拉素更是事隔13年再次打入分組賽。

作為末代歐洲盃賽冠軍盃得主，拉素於20世紀末、21世紀初受助於食品公司的贊助成為意甲豪門。坐擁尼維特及尼斯達等猛將的「藍鷹」亦在1999/2000球季打入歐聯8強，創出隊史最佳歐聯成績。不過隨着球隊破產，成績一落千丈，自2003/04球季後只能2次參賽歐聯。今季拉素與多蒙特、辛尼特及布魯日一組，晉身16強難度不小。

前法甲班霸馬賽，1992/93球季在迪西里及迪甘斯等壓陣下擊敗強橫的AC米蘭奪冠。其後馬賽亦不時成功打入分組賽，不過2013/14球季抽中「死亡之組」與多蒙特、阿仙奴，及拿玻里同場較技，最終6戰全敗0分出局後就未曾再打入歐聯分組賽。事隔七年，由波亞斯帶領下馬賽再戰歐聯，將遇上曼城、奧林比亞高斯，以及萬眾期待的馬賽對波圖，出線形勢尚算樂觀。

文：亨少

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