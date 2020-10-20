歐聯｜文迪傳已秘密復操兩日 鬥西維爾當車仔秘密武器？

車路士上周英超主場遭修咸頓逼和3:3，該仗正選的門將阿列沙巴拿加又「孭鑊」。原本有指今夏來投的塞內加爾新門將艾度亞文迪，難在周二歐聯迎戰西維爾時復出，但現在有報道稱他已在過去兩日回到車仔的葛咸訓練場重投操練，或者可成為「及時雨」助球隊解決防線問題。

艾度亞文迪代表塞內加爾在國際賽集訓期間拉傷大腿，結果缺席了上周英超比賽，而領隊林柏特復用「Kepa」阿列沙巴拿加把關，怎料這位西班牙籍門將又一次令所有人失望，除了在比賽中失3球外，第二個失球更完全可歸咎於他與中堅葛特蘇馬齊犯錯，出迎踢漏皮球，被修咸頓的查阿當斯在混戰中追成2:2。

本來文迪有指要養傷兩周，難趕及周二歐聯E組對西維爾的首場賽事復出。不過，《電訊報》最新消息稱文迪這兩日已回到球會訓練基地復操，或意外在今戰回歸擔正；否則，林柏特很大機會讓韋利卡巴尼路取代近期嚴重失信心的Kepa。

隊長艾斯派古達賽前也談到後防問題：「如果我們要在爭取錦標，必須在防守上有所進步，這是集體需要去解決的問題，總不能每次都倚賴前場入3球。作為一位防守球員，我對失球這麼多感到難過......我很早就認識Kepa，總是盡力幫助他，在足球比賽中，我們都會碰上難題，毫無疑問是，他會盡力去扭轉現在的局面。」

自林柏特帶領車路士後，球隊場均失球竟高達1.5球，今季踢了5輪英超已失9球，但值得一提是艾度亞文迪在3周前英超對水晶宮，首次為車仔把關即保持清白之身，球隊大勝4:0，也是迄今唯一沒有失球的聯賽。

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