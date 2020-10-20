男人最痛｜巴甲守將中「蛋」傷出 白色波褲染晒紅

男人最痛算這種！法林明高中堅古斯達禾漢歷基，在周日對哥連泰斯的巴甲比賽中發生駭人意外，被對手用腳不慎踏中他的下體，白色波褲即「染紅」，賽後據指是睾丸位置滲血，十分「陰公」。

法林明高該仗5:1大炒哥連泰斯，可惜古斯達禾漢歷基應該笑不出。他在比賽中飛身鏟截對手，怎料對方失平衡後意外踩中他私處，即時見到古斯達禾的波褲有血跡，起初他換褲後想繼續比賽，但踢至39分鐘疑頂不住痛楚，要被換走。

據悉軍醫事後在更衣室已替他止血，但仍會密切觀察他的情況。網上有球迷討論古斯達禾的傷患時，有人表示：「看到這一切，我能感受到他的痛。」另一人則補充：「這肯定是每個男人的噩夢。」希望古斯達禾漢歷基可以大步檻過，做回一名健壯的男子漢。

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