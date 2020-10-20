歐聯｜入完100球贊助商即出紀念版戰靴 沙拿變身白金鬥「士」

利物浦前鋒穆罕默德沙拿上周英超射入個人在紅軍效力的第100球，贊助商Adidas隨即推出一雙特別版、以金色作點綴的球靴，慶祝此子踏入這個里程碑，而他本人也會在周三對阿積士的今屆歐聯首場分組賽時，穿上這個特別的戰靴。

紅軍上周對愛華頓雖然再痛失兩分，但射手沙拿該仗射入紅軍生涯的第100球，成為球會史上第17位取得100球的球員，繼前隊長謝拉特在2008年後邁入這里程碑的另一人。「三間牌」也特別製作了一對底部為全金、再延伸至鞋面都有金色設計的「白金球靴」，慶祝沙拿的成就，而且鞋面上也會印有「Salah 100」以及一面埃及國旗。

沙拿會在周三作客阿積士的首場歐聯分組賽，穿上這對球靴作賽，但贊助商未透露消息會在市面上銷售這對特別版球靴，沙拿球迷或要等一等。

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