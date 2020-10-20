籃球｜結束25季征戰 8屆冠軍八一正式退出CBA

中國籃協周二正式公佈，八一男子及女子籃球隊，將不會再參加CBA與WCBA聯賽。

開季前一直未表態會否繼續參賽的八一男籃，並未有按時出席周日對北京的首輪比賽，結果被判輸0:20。事實上，早前已有消息指，隸屬解放軍體工大隊的八一會退出CBA，而現有的球員亦已集體提交退役申請，準備轉投其他球隊。

八一在1995/96年球季中國男壇推行職業化時，就已加入CBA，並在王治郅率領下，以全勝姿態贏得冠軍。該隊歷來共8次在CBA封王，包括由95/96至00/01年球季，創出至今仍然無人能及的6連霸。八一最後一次捧盃，是06/07年球季在總決賽以場數4:1擊敗廣東，但該隊自始便陷入衰落期，長年沉淪榜尾。他們上季在常規賽錄得6勝40負，再次在20隊中敬陪末席。

八一多年來曾孕育出不少中國男籃主將，除了曾到NBA落班的王治郅外，還有阿的江、劉玉棟及李楠等。

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