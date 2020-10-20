武漢肺炎｜派路證實C朗仍然呈陽性！下周恐無緣再鬥美斯

意甲勁旅祖雲達斯周二（香港時間周三凌晨）就會在歐聯G組首輪分組賽，作客出戰基輔戴拿模，教練派路賽前證實，早前確診感染武漢肺炎的基斯坦奴朗拿度，在最新一次病毒檢測仍然呈陽性反應，意味着他除了今仗肯定無緣上陣外，更極可能會錯過下周主場對巴塞隆拿的大戰。

「很不幸，C朗對武肺病毒仍呈陽性反應，今仗將會缺陣，就像上周六一樣，但我們仍有其他球員可用，艾華路莫拉達在對克羅托內之役，就擔任了這個位置，相信我們不會再作出其他調動。」派路說。

對於要在主將缺陣下，首次領軍出戰歐聯，派路表示未有太大壓力。「我感覺很好，可惜我已不能上陣了，所以壓力就留給球員吧，我很平靜，這將會是我作為教練的首場歐聯比賽，但在這種大賽，尤其是分組階段，第一仗就要打好基礎。在首仗全取三分，再建立信心迎接之後的賽事十分重要。

的確，祖雲達斯在下周二的第二輪分組賽，就要於主場硬撼巴塞隆拿，所以祖記今場絕對是不容有失。根據歐洲足協規定，確診感染武肺的球員，必須在比賽開始前最少七天，錄得陰性病毒檢測結果才能出場，換句話說，C朗將大有機會錯過這次，再跟美斯同場較量的機會，最快恐要等到12月初歐聯分組賽最後一場，C朗才有機會作客魯營再遇美斯。

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