意甲｜武肺入侵隔3周後終回歸 熱拿亞0:0守和維羅納

兩周前一度多達22名職球員感染武漢肺炎病毒的熱拿亞，周一終於返回意甲賽場，即使賽前仍有7名球員接受隔離中，依然作客成功守和維羅納0:0。

自上月27日大敗給拿玻里一戰後，熱拿亞已經3星期未有比賽。他們在該場對拿玻里賽前，已有門將馬迪亞比連及中場舒奧尼確診，及後竟然出現病毒大爆發，多達22名職球員在一周內先後中招，以致原本對今月3日對拖連奴的比賽要延期，結果待國際賽戰罷後，球隊終於周一作客維羅納重返賽場。

維羅納也有兩球員近日確診，分別是後衞哥利爾根達及中場安東連巴拿克，而熱拿亞也仍然有7人隔離中，而這場仍屬高風險的比賽，最終0:0收場。當中康復的熱拿亞門將比連，在比賽中先後救出對方安德列法維利及法拉奧尼的頭槌攻門，是球隊能零封維羅納的功臣。

維羅納賽後積7分排第7，而熱拿亞3戰後勝和負各1場，排名第11。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！