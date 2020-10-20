FIFA有意推歐洲超級聯賽 18支五大聯賽強隊成戰圈

根據英國天空體育報道，國際足協（FIFA）正籌備由18支歐洲五大聯賽強隊組成的「歐洲超級聯賽」(European Premier League)，據知英超兩支豪門曼聯和利物浦亦有意參與。

據報，歐洲超級聯賽的計劃由有FIFA籌備，由18支歐洲五大聯賽強隊組成，聯賽會以主客循環製的形式進行，再以最佳成績進入淘汰賽，爭奪這個歐超聯賽冠軍，賽事最快會從2022年起舉辦，更有指歐洲超級聯賽更希望取締現時由歐洲足協（UEFA）主辦的歐洲聯賽冠軍盃。

消息指，這個計劃最快將會在今個月尾公佈，JP Morgan 銀行將會借出46億鎊（約460億港元）作為歐洲超級聯賽的經費，而賽事將會有獎金外，更有電視轉播收益。有指英超將會有五支球隊參加，其他聯賽的豪門如巴黎聖日耳門、祖雲達斯、拜仁慕尼黑和皇家馬德里都會參加。

不過，目前計劃仍未知道UEFA會否同意這項計劃，畢竟此計劃希望取締歐聯，報道更指，假如UEFA不同意及希望阻止這個計劃，這兩個世界最大的足球機構很可能需要打官司。

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