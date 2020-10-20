高爾夫球｜武肺康復後狀態未足 德斯汀莊遜退出Zozo錦標賽

早前確診感染武漢肺炎的世界高球「一哥」德斯汀莊遜宣佈，退出本周在美國加州舉行的Zozo錦標賽。

上周已缺席了CJ盃賽事的德斯汀莊遜雖然已經康復，但仍未回復比賽狀態，預料他將會在兩周後的侯斯頓公開賽復出。「很不幸，德斯汀剛決定了退出Zozo錦標賽。雖然情況已大有好轉，但氣力還沒有完全回復，所以他認為最好是再等一下，留待於侯斯頓復出。」德斯汀莊遜的經理人大衞雲高說。「他明白不能操之過急，希望在康復這個問題上聰明一些。」

德斯汀莊遜是PGA球季自6月重開以來，第14位確診武肺的球員。侯斯頓公開賽將於11月5至8日舉行，之後一周就會上演大師賽。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！