RIP｜法國92年歐國盃正選門將馬天尼 心臟病發逝世享年58歲

法國國家隊在1992年歐洲國家盃的正選門將馬天尼周二因心臟病發逝世，終年58歲。

曾代表法國上陣31場的馬天尼，是法國在1992年歐國盃的正選門將。當屆法國由名將柏天尼任教練，還有柏賓、簡東拿、白蘭斯和迪甘斯等球星在陣。可惜球隊在分組賽最後1場只要賽和丹麥便可晉級4強的情況下，以1:2敗陣出局。之後馬天尼漸失去正選位置，到1996年歐國盃，他已變成三號門將。1998年法國首奪世界盃，他更無緣入選。

職業生涯只曾效力歐塞爾、南錫（借用）和蒙彼利埃三間法國球會的馬天尼，在1999年退休後即擔任法國隊門將訓練員至2010年，並為球隊贏得2000年歐國盃的幕後功臣之一。法國足總主席利加列（Noel Le Graet ）對馬天尼離世深表哀悼，他說：「馬天尼是法國足球歷史的一部份，我們不會忘記他。」

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