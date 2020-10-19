熱刺周日主場迎戰韋斯咸，開賽16分鐘已領先3:0，下半場領隊摩連奴派遣由皇家馬德里回歸的加里夫巴利後備上陣，不料巴利上陣後熱刺竟在82分鐘起連失3球，賽後巴利更遭外界訕笑「黑腳」。

文：尊嘉

近季在皇馬遭投閒置散的巴利，以昔日當家球星身份重返熱刺，原以為周日對韋斯咸會有好開始，巴利今仗雖列後備，但隊友上半場非常爭氣，孫興民開賽一分鐘已接應哈利卡尼的傳送射入領先，八分鐘到孫興民傳給卡尼，後者禁區外避過對手射入，加上卡尼在16分鐘接應利古朗傳中頭槌破網梅開二度，熱刺開賽16分鐘已領先3:0。

極速追平槌仔創紀錄

或者摩連奴以為大局已定，下半場攻勢放緩，並在72分鐘換入巴利，事隔13年後，再迎來為熱刺出戰的第二場「地標戰」。不料巴利上陣後熱刺卻轉勢，先有79分鐘卡尼起腳中柱未能擴大比數，戰至82分鐘更被對手中堅法比安巴貝拿頭槌追近，三分鐘後輪到熱刺中堅達雲臣山齊士「擺烏龍」，韋斯咸追至2:3。

原本熱刺在補時兩分鐘有反擊機會，惜速度、狀態不及當年的巴利，殺入禁區起腳射斜，埋下失分伏線；補時四分鐘韋斯咸最後一擊，艾朗加斯威爾左路罰球傳中，熱刺球員解圍不遠，蘭仙尼禁區頂轟入世界波，結果韋斯咸追成3:3完場，「槌仔幫」亦成為英超史上首支球隊，在81分鐘仍落後0:3但最終仍然能夠成功搶分的球隊。

地標陀衰家有前科

賽後不少人直指巴利「黑腳」，運氣不佳累熱刺無法取勝，但原來巴利「黑腳史」早有前科（見附表）！2007年夏天只得18歲的他，加盟熱刺後「地標戰」作客0:1不敵曼聯，連同該仗，巴利自加盟後在他有份落場的英超比賽中，連續2季合共24場熱刺竟全數無法獲勝，更累兩名前領隊祖爾及桑迪拉莫斯被辭退，直至2009年加盟熱刺2年多後，巴利才首嘗英超勝利滋味，後來場上位置才越踢越前，入球數字不斷增加，才由刺迷當初心中的黑腳變為寵兒。

現任領隊摩連奴賽後不願對巴利作評論：「這場是關於熱刺對韋斯咸，這才最重要，他們大部份時間落後0:3，比賽在我們控制下，卡尼曾射中柱，這有可能改寫為4:0，巴利亦有機會射入球隊第四球，但這就是足球，我們被懲罰了。」