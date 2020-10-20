歐聯H組｜曼聯2:1挫PSG 福仔絕殺再做英雄

曼聯周二憑拉舒福特在比賽末段建功，作客以2:1力克巴黎聖日耳門（PSG），在歐聯H組旗開得勝。

18個月之前，拉舒福特便曾在2018/19球季的歐聯16強次回合於補時射入12碼，協助首回合先輸0:2的曼聯作客以3:1戰勝PSG，紅魔結果憑作客入球優惠晉級。

同組另一場賽事，RB萊比錫憑安祖利奴於上半場梅開二度，於主場以2:0擊敗土超的巴沙克舒希。

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