ＭLB｜8:3挫光芒 道奇世界大賽先拔頭籌

ＭLB世界大賽周二開打，道奇憑着王牌左投卡梳爾正選主投6局只失1分，8次將對手三振出局，加上外野手畢斯兩次成功盜壘，並在第6局轟出一支全壘打，最終以8:3擊敗光芒，先拔頭籌。

畢斯於第5局下道奇領先2:1時，獲四壞球後盜上二壘打，下一棒的施格亦獲保送。這時畢斯更與施格合作完成雙盜壘，進佔第二及第三壘，道奇在這半局最終連取4分，將比數一下子拉開至領先6:1。

戰至第6局下，畢斯在轟出一支全壘打，協助道奇領先至7:1，他亦成為世界大賽史上，第2位在單場錄得2次盜壘，又成功轟出全壘打的球員。第一位創下這項紀錄的球手，是在08年代表費城人出的阿特利，恰巧的是，當時他的對手正正亦是光芒。

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