歐聯｜完美凍結尼馬麥巴比 22歲小將杜安薛比獲魔迷激讚

周二曼聯作客2:1擊敗巴黎聖日耳門（PSG），其中領隊蘇斯克查在隊長哈利馬古尼倦艱之下，防線兵源不足的情況下，仍改踢3中堅陣式，大膽起用22歲小將杜安薛比，並將勞基梳爾充當左中堅使用，配合域陀連迪路夫鎮守防線。其中杜安薛比今仗表現極為出色，賽後錄得100%爭頂成功、92%傳球成功率、7次解圍等出色數據，表現獲得紅魔球迷大讚，就門將迪基亞都力撐杜安薛比，有能力應付大賽。

曼聯中堅位置近年存積不少球員，但各人均有不同的缺點，其中隊長哈利馬古尼雖然頂上功夫上乘體型壯健，但轉身速度慢加上經失「荒失失」，極需要一名速度極快的拍檔補位。然而曼聯其他中堅選擇，如域陀連迪路夫同樣速度不高，科特迪瓦中堅艾歷拜利又輕常受傷難堪大用，今仗速度、體力兼備的杜安薛比，或能成為蘇B其中一個可考慮的選擇。

事關今仗擔任曼聯右中堅的他，全場均要面對法國球星基利安麥巴比，甚至乎巴西球星尼馬的衝擊，但杜安薛比都不落下風，全場多次與麥巴比「鬥速」都並不輸蝕，更多次成功預測危機及時補位解圍。賽後社交網站一面倒讚美這名22歲小將的表現：「他缺席了曼聯一年多的比賽後，作客巴黎竟能凍結麥巴比，多麼令人激動的演出。」、「他今仗去歐聯決賽對手中對抗，一直令麥巴比及尼馬保持安靜。」、「杜安薛比是曼聯最好的中堅，今晚他就證明了這一點。」

賽後就連門將迪基亞亦坦言：「他的表現真是令人難以置信，他面對世界上兩名最佳球員尼馬及麥巴比，都踢得非常好，現在他已經證明了自己有能力應付大賽。」至於主角杜安薛比則稱：「能夠出賽是好事，這是一場艱難的比賽，但我很高興我們獲得勝利。你當然要尊重對手，但最終你仍要專注於自己的比賽，盡力為球隊付出，我們來這裡是為了勝出。」

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