歐聯｜賽前指美斯表現可以更好 高文︰踢成今晚咁我冇投訴

巴塞隆拿周二大勝匈牙利甲組冠軍費倫斯華路士5:1，在歐聯連續37場在魯營不敗（33勝4和）。賽前曾被教練朗奴高文指今季可以表現得更好的阿根廷球星美斯，射入12碼為球隊先拔頭籌，成為連續16季在歐聯士哥的第一人，朗奴高文賽後表示若美斯表現像今晚一樣，將不會對他有任何怨言。

周二賽前，朗奴高文曾說「也許現在，美斯的狀態可以更好。但他很開心，他正在努力並且希望擔任這支球隊的隊長……我不會懷疑他的表現，我們將會看到他重返最佳水準，我肯定。」

美斯周二以博得12碼後親自主射得手來回應朗奴高文，這名33歲前鋒在比賽中相當威脅，完場前再助攻予奧士文尼迪比利射成5:1。高文賽後說︰「如果他的表現像今晚一樣，我不會對他有任何怨言。」「他很落力，射入了12碼但我過去亦經常射入12碼。要是他沒有入球但交出兩三次助攻，我們亦不能對他有更多要求。」

目前，美斯在歐聯分組賽以69個入球繼續領先，基斯坦奴朗拿（C朗）以63球排第二，另外，本身保持在歐聯射入最多不同球隊紀錄的美斯，對費倫斯華路士取得入球後將紀錄改寫至36隊。美斯在歐聯曾與41支不同球隊對壘，未有被他破網的只有魯賓卡山、馬德里體育會、賓菲加、烏甸尼斯及國際米蘭5隊。

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