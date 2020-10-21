歐聯F組｜恩莫比尼1射1傳 拉素3:1輕取多蒙特

相隔13年重返歐聯的拉素，周二憑恩莫比尼射入1球及交出一次助攻，於主場以3:1輕取多蒙特， 在F組分組賽順利旗開得勝。

曾效力多蒙特的恩莫比尼今戰開賽6分鐘便接應祖亞昆哥利亞傳送後近射得手，助拉素早早領先1:0。23分鐘，傷癒的雷斯菲臘比接應隊友開出的角球頭槌攻門，皮球頂中多蒙特門將馬雲希斯後入網，拉素憑這記烏龍球將領先優勢擴大，完半場領先多蒙特2:0。

上半場機會不多的多蒙特，換邊後表現較為進取，戰至71分鐘由艾寧夏蘭特接應後備上陣的美國小將基奧雲尼雷拿助攻後於禁區內破網，多蒙特追成較接近的1:2，20歲的夏蘭特在歐聯出賽9場累積射入了11球。然而在5分鐘後，拉素便在一次反擊中由丹尼爾艾卡普接應恩莫比尼助攻射成3:1，最終亦以此比數擊敗多蒙特。

恩莫比尼賽後表示︰「經過那麼多年後在歐聯比賽，這是很激動的一晚。我們有一場完美的比賽，我們非常高興。多蒙特是一支偉大的隊伍，我們需要表現出色。」

同組的辛尼特同日於主場敗北，被到訪的布魯日以2:1絕殺。

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