歐聯｜迪基亞回勇5次撲救成功 「任何一次撲救都重要」

表現曾經受到質疑的曼聯迪基亞，周二在球隊以2:1擊敗巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯分組賽發揮出色，總共成功撲救5次，球會官方Twitter賽後亦宣佈迪基亞是紅魔今場的最佳球員。迪基亞賽後坦言今場勝利很重要，自己喜歡今場所有的撲救，因為任何一次撲救對於幫助球隊都很重要。

迪基亞不諱言在歐聯展開時全取3分很重要。他對曼聯官網表示︰「第一場作客對PSG，而你知道他們是很難應付、頂尖隊伍，今日能取得3分對我們是很重要。這給予我們繼續前進的信心，現在我們要應付周六的另一場大賽（英超對車路士），我們需要繼續和贏取比賽。」

作為曼聯上次在歐聯作客擊敗PSG其中一員的迪基亞又說︰「我們上次在這個球場比賽有美好回憶。這很奇妙但今日我們再次證明了我們是曼聯。我們可以擊敗如PSG的勁旅，表現出色和創造很好的機會。我為所有球員、為球隊及所有人而自豪，這就是我們為甚麼是曼聯。」

29歲西班牙門將迪基亞今場的5次撲救，包括開賽初段先後救出迪馬利亞和古沙華的射門，以及下半場先後救出基利安麥巴比以及尼馬的射門，但他賽後未有選出喜歡哪一次撲救，他說︰「全部。我一直都說任何撲救對幫助球隊都是重要。我在這裏是要幫忙而我今日表現出色，與整支球隊一樣。我們為3分而戰而我們得到了。」他又特別讚揚為球隊射入奠勝球的拉舒福特︰「這是他的另一個出色入球，我為他而高興。入球是他應得的，3分是球隊今日應得的。」

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