巴塞再爆內亂｜碧基簽完聯署信反對減薪 突叛變續約與美斯「割席」

今夏經歷了換帥及美斯鬧離隊風波的巴塞隆拿，周二歐聯分組賽主場以5:1擊敗匈牙利球隊費倫斯華路士後，陣中4名球員包括碧基、基文迪朗格勒、達史特根及法蘭基迪莊續約，並指4人已同意因應武漢肺炎的「臨時薪酬調整」。其中在巴塞老臣子33歲的中堅碧基，據報背叛了以美斯為首的大部份隊友，突然簽署了球會的減薪協議，令隊友們大為不滿。

西班牙《馬卡報》報道，周二確診武漢肺炎的巴塞主席巴杜美，一直希望一隊球員能夠接受減薪方案，包括在武漢肺炎疫情下，要求球員們先減薪25%，然後將這筆薪金放到合約後期補回，希望能夠「做靚盤數」明年，交給下任巴塞主席接手。

報道續指，除了達史特根與法蘭基迪莊之外，大部份球員都反對球會這個減薪安排，並簽署了拒絕與董事會談判的聯署信，當中碧基都有份聯署，不料碧基突然叛變與球會續約，據報此舉激怒了更衣室內美斯為首的其他隊友。

事實上，有份續約的達史特根，已經與巴塞續約數月，續約不出為奇；而法蘭基迪莊上季才加入球會與巴塞有長約在身，是次續約明顯是支持高層的行動。不過一向與美斯甚為友好的碧基突然「割席」，外界預計巴塞更衣室將出現分裂，球員們已不再是一個團隊，心中各有盤數，特別是美斯下季幾乎鐵定自由身離隊，碧基提前「割席」靠攏巴塞高層，亦是一種「明智」之舉。

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