菁英盃周六上演　飛馬巴西國腳未見影

【本報訊】港超聯於周六展開，先上演菁英盃，各支球隊正密鑼緊鼓擴軍。香港飛馬早前透露成功羅致前巴西國腳級球員，並落實由郭嘉諾任主教練，球會周二宣佈來季重新以「天水圍飛馬」之名出戰港超聯，又稱有四名「超級外援」加入，但未透露身份。

近日有傳飛馬已斟妥一名前巴西國腳級球員，飛馬董事兼教練文彼得證實有關消息，球隊本承諾昨晨10時公佈，但到11時許才發帖宣佈來季新兵名單，當中有17位新球員加盟，包括胡晉銘、劉學銘、孫銘謙等本地年輕球員，又稱已簽入六名外援球員，其中四人為「超級外援」，但未有透露身份。飛馬來季將重新以「天水圍飛馬」之名角逐港超聯，正構思在元朗區內建設足球訓練中心，訓練青少年球員。除飛馬外，據悉理文亦將簽入一名西班牙中堅作「超級外援」。

朱志光：希望不要再跌銀包

另一邊廂，應屆港超聯冠軍傑志新一季沒有增兵，又有高美斯及洛迪古斯兩大射手離隊，主教練朱志光被問到新一季目標時笑言：「找回銀包了，新一季希望不要再跌，現在也用電子貨幣了。」

至於周六上演的菁英盃賽事，球員繼續要接受檢測，但解除家居隔離令。今屆菁英盃改制，每組有兩個出線資格。足總昨先公佈15場菁英盃賽程，首場賽事由南區對晉峰，周六於旺角大球場三時開賽，同日亦有東方對愉園於五時半在小西灣運動場展開，而港超聯則暫定不早於下月14日揭幕。