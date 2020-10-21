歐聯H組｜重臨福地再挫PSG 蘇B：曼聯今場踢得仲好過上次

曼聯周二在歐聯H組首輪賽事，作客以2:1勇挫上屆亞軍巴黎聖日耳門（PSG），領隊蘇斯克查認為紅魔今仗的表現，較於19年16強次回合作客贏PSG 3:1，奇蹟晉級一役更加出色。

曼聯在19年歐聯16強，在首回合於主場輸0:2的劣勢下，在次回合補時階段憑着拉舒福特射入12碼贏PSG 3:1，總成績以3:3逼和對手，最終藉作客入球優惠晉級。這位英格蘭前鋒今仗再於完場前三分鐘建下奇功，協助曼聯以2:1險勝這支上屆亞軍。「它們都是贏波的機會，作為一名射手，就算在比賽末段也要保持爭勝心態。你可能只得一次機會，而它將可為球隊帶來三分。」拉舒福特說。「當然，這種感覺真的很好，我們處於小組內很好的位置，但這只不過是首場比賽。」

今仗是PSG近16年來，首次在歐聯分組賽主場落敗，紅魔領隊蘇斯克查亦盛讚隊員的演出。他說：「雖然我們上次贏3:1，但今場的表現其實更加之好。兩場比賽的感覺很不同，上次是在淘汰賽階段，我們勝出後欣喜若狂，今次是首場分組賽，而且沒有球迷在場，我們確實值得取勝，這真的是好極。」

於18年尾摩連奴下台後，回巢擔任暫代領隊的「蘇B」，正正就是於19年3月初帶紅魔力壓PSG殺入歐聯8強後，隨即於月尾獲正式委任為領隊。雖然紅魔在今季季初表現未如理想，開始已有聲音要求蘇斯克查下台，但連同今仗在內，其實他們在各項賽事，合共已創下球會史上最佳的作客10連勝，相信將可稍稍舒緩蘇B的壓力。

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