英超｜暗示因撐維族人而被雪藏 奧斯爾發帖：我會繼續為正義發聲！

自3月份以來，就未有為球隊再上陣過未曾為阿仙奴上陣過一場的德國中場奧斯爾，周二有英國傳媒指，兵工廠已經將奧斯爾踢出英超以及歐霸大名單，意味着直至明年初，奧斯爾已經沒有機會再次為兵工廠上陣。周三奧斯爾終於打破沉默，在社交媒體上回應自己慘遭雪藏一事，更暗示之所以失去上陣機會，原因是自己曾在網上聲援被囚禁於新疆集中營的維吾爾人。

早在去年12月份，奧斯爾就發表過聲援新疆維吾爾人的言論，又批評為何穆斯林國家不出聲譴責，這件事情已經令到奧斯爾在中國遭到全面封殺，不過當時阿仙奴僅表示奧斯爾的言論僅為個人觀點。不過近日奧斯爾接連被踢出英超及歐霸大名單當中，令到奧斯爾終於要對現況作出回應：「對於我暫時未有在英超當中被註冊，我感到非常失望。自從我在2018年與球會簽下新約時，我已經向阿仙奴表現出忠誠，可惜未有得到回報，而現時我很難可以一直保持着忠誠。我每個星期都一直保持積極，希望可以有機會重新回到陣容當中，這就是為什麼一直以來我也保持沉默。」

另外奧斯爾又提到了自己與阿迪達的關係，並指自己會繼續努力，希望可以再度為阿仙奴上陣：「在武漢肺炎導致聯賽停擺前，我與阿迪達一直都有着開心的合作經歷，當時我的表現很好。之後所有事情改變了，我長時間未有被允許為阿仙奴上陣。我可以說什麼？倫敦就像是我的家，隊內有很多我的好朋友，我仍然覺得與球迷之間有着強烈的聯繫。」

最後奧斯爾就暗示自己被雪藏是由於政治原因：「無論如何，我都可以向大家保證，我不會讓自己的阿仙奴生涯就此完結，現時這種困難局面不會影響到我的心態，我會繼續努力訓練，而且盡我所能去為不人道事件以及正義發聲！」

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