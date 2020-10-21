歐聯G組｜16歲獲盧錫斯古提拔踢意甲 派路挫恩師奪教練生涯歐聯首勝

祖雲達斯周二在歐聯G組，雖然缺少了確診武漢肺炎的基斯坦奴朗拿度（C朗），但仍憑着艾華路莫拉達於下半場梅開二度，作客以2:0擊敗烏克蘭勁旅基輔戴拿模，造就教練派路首次領軍出戰歐聯便旗開得勝。湊巧的是，派路25年前效力布雷西亞時，以16歲之齡登陸意甲賽場，正是多得目前執教基輔戴拿模的盧錫斯古提攜。

現年75歲的盧錫斯古，是今屆歐聯各支參賽隊伍中最年長的教練，擁有超過40年執教經，反觀41歲的派路則是今年才執起教鞭。派路在今仗賽前曾表示，盧錫斯古是他職業生涯內其中一位最重要的教練，雙方至今仍有保持聯絡。「盧錫斯古是我的啟蒙教練，我15歲時被他提升上一隊，並於16歲上演『地標戰』。」派路說。「我們仍有保持聯絡，我一直都很感激盧錫斯古，但能夠與他交手亦是一個很好的機會。」

95年5月布雷西亞在意甲遇上雷焦安納，年僅16歲的派路獲派上陣，展開了其輝煌的職業球員生涯，而在周二亦成功改善祖雲達斯近來的弊病，成功在恩師手上取得教練生涯首場勝利。「我們在上半場未有好好把握機會，但在下半場初段打破僵局後，便成功控制戰局。」派路說。「別忘記我們今仗缺少了C朗，保羅戴巴拿亦未在最佳狀態。」

至於落敗的盧錫斯古亦甚有風度，大讚由愛徒派路帶領的祖雲達斯。他說：「較強與經驗較佳的一方勝出了，在技術上，他們處於另一個層次。」

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