英超｜施治出山任車路士4號門將 林柏特：危機當中佢係最好嘅人選

車路士宣佈，將已退役的技術顧問施治，列入25人英超大軍名單，成為陣中第四位門將，領隊林柏特直言球隊一旦因武漢肺炎陷入「門將荒」，他將會是最好的頂替人選。

雖然已由雷恩購入艾度亞文迪，但車路士領隊林柏特顯然對另外兩名門將阿列沙巴拿加及韋利卡巴尼路未敢滿意。「施治已被納入大軍名單，作為緊急替補門將。這是武漢肺炎危機下的一個保險措施，他將會成為我們的非合約球員。

現年38歲的施治，於04至15年間曾代表車路士上陣494次，合共贏得13項錦標，當中包括四度在英超封王。他在15年轉投阿仙奴尋求更多上陣機會，並於19年5月對車路士的歐霸盃決賽後掛靴，並隨即返回藍戰士擔任顧問。與此同時，他亦加入了英國的冰上曲棍球隊基爾福鳳凰，擔任守門員。

雖然作為第四門將的施治上陣機會不大，但領隊林柏特早前已表明，希望可以利用他的豐富經驗，在訓練場上加速其他幾位門將的成長。「我不肯定會否看到施治上陣，這取決於球季在武肺疫情下會如何進展，但把他放進陣容是一個很容易的決定，因為他一定可以為我們的年輕門將帶來幫助。」林柏特說。「一旦我們陷入危機，施治一定會是最好的替補人選。我不太預期他會出場，但過去六、七個月在世上發生的事情，也是沒有人能夠預計得到的。」

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