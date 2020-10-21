英超｜默郡打吡VAR裁判疑涉嚴重犯錯 本周被貶為第四球證

上周末在愛華頓對利物浦的英超「默郡打吡」大戰，被指兩度犯下嚴重錯誤的VAR裁判大衞高特（David Coote），將會在本周曼城對韋斯咸的賽事擔任第四球證。這是他今季首次未獲安排出任球證或VAR裁判工作。英國傳媒更指，高特下周將會被下放到英冠執法。

利物浦上周六作客愛華頓出現兩大爭議，包括愛華頓門將比克福特以一次粗野攔截，撞傷越位在先的利物浦中堅華基爾雲迪積克（VVD），但並未遭到吹罰，另一次則是紅軍隊長佐敦軒達臣完場前的入球被判詐糊，理由是助攻的沙迪奧文尼「體毛越位」。雖然兩宗事件均有VAR介入，但判斷仍然未能令人信服，據悉紅軍已去信要求賽會就判決作出解釋。

《每日郵報》周二指，大衞高特當時「忘記」了球例容許他在VVD越位在先下，仍可吹罰比克福特犯規，但英國職業球證管理機構PGMOL已否認有關說法。最新消息指，大衞高特將會在本周六韋斯咸主場對曼城的英超聯賽，被「降格」為場邊第四球證，而他在接下來一周，將會被安排到英冠聯賽執法。

大衞高特季初工作安排

第1周：VAR裁判（富咸對阿仙奴）

第2周：球證（修咸頓對熱刺）

第3周：VAR裁判（曼城對李斯特城）

第4周：球證（紐卡素對般尼）、第四球證（阿士東維拉對利物浦）

第5周：VAR裁判（愛華頓對利物浦）、球證（列斯對狼隊）

第6周：第四球證（韋斯咸對曼城）

資料來源：《每日郵報》

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