勇於發聲：街場至港隊屢遇不公對待

近年女權漸受關注，但事實上體育世界仍由男性主導，特別是足球。阿K自小就在球場遇上不公事件，晉身代表隊亦感受到男女待遇大不同。

阿K小時候愛在放學後到華明邨球場踢球，但不時被球場的男孩欺負，「成日會唔同我玩，一係叫我行開，一係叫我守龍。好多時我都唔理，叫佢哋一齊踢，都有啲男仔朋友幫口，但唔識我嘅就會恰我，話踢波唔啱我。」

女足外流靠自己

或許這是每個在香港踢足球的女性都會遇過的事。在香港做女子足球員，少一點熱誠也不行，「男仔可能會為錢踢波，我哋踢波冇人工、咩都冇。」女足球員放工放學後趕去操練比賽的故事，大家聽過不少。阿K續說：「女足一來待遇冇咁好，想去外國踢高啲水平，甚至自己出錢都冇所謂。」近年越來越多女子足球員外流，絕大部份也是靠自己聯絡外國球會，沒有足總幫助。無疑近年女足待遇有改善，但當中仍存不少問題。吳卓蔚早前受訪時提出，港超聯可以復賽，為何女足聯賽卻腰斬，據悉之後足總有人表示，女足不應與男足比較。

阿K敢言，她覺得不公的事不只男女待遇有別，小時候在代表隊梯隊時，已曾就練波車馬費發聲，「U16、U19，讀書時，多數放學後練波，九龍灣、蒲崗村，地點唔定。嗰陣車馬費得50蚊，我知大隊150蚊，我就問教練點解得咁少。」教練回答，因為她們是學生，「我就覺得學生冇工返冇收入，搭車來回都幾十蚊，肚餓食個包就冇晒。唔係應該學生有多啲資源，等唔使擔心放學去踢波咩？」但之後她不再介意，亦是因為對足球的熱誠，她一直堅持到現在，沒有想過放棄。