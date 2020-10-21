NBA｜溜馬公佈新任主帥 速龍助教被撬坐正

溜馬周二宣佈聘請了速龍助教比約克倫（Nate Bjorkgren）出任主教練，但未有公佈合約細節，ESPN則報道雙方簽下了一份數年的合約。

現年45歲的比約克倫，2015年加盟太陽任助教，2018年7月開始任速龍助教，是速龍贏得2019年NBA總冠軍及今年打入季後賽東岸4強的教練團成員。在NBA首次「坐正」任主帥的比約克倫表示︰「我很榮幸能擔任溜馬主教練，這是我職業生涯中一直在準備的事情。我很期待與這支偉大的球隊合作，以達成我們成為NBA總冠軍的目標。」

溜馬在季後賽開始前，宣布條訂教練麥美倫（Nate McMillan）的合約，在他原本最後一季為2020/21的合約增加續約一季的球隊選項，然而，溜馬於季後賽東岸首圈被熱火橫掃出局後將麥美倫辭退。連續五年在NBA季後賽首圈出局，其中近四年都是在麥美倫麾下比賽，但始終未能闖過首圈，最近兩季更以0:4先後被塞爾特人及熱火淘汰。

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