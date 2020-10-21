歐聯E組｜文迪上半場神救 車仔0:0悶和西維爾

周二在歐聯分組賽E組賽事，主場的車路士憑傷癒復出的門將艾度亞文迪在上半場精采救出尼曼查古迪積的攻門，最終與西維爾賽和0:0，各得1分。賽後，車仔領隊林柏特被問到，9月由雷恩加盟的文迪是否球隊首席門將時坦言︰「目前來說，是的，他展示了他的質素。」

同日另一場E組比賽，歐聯「新丁」雷恩在56分鐘由古拉斯射入12碼而領先到訪的卡斯洛達，但客軍3分鐘後由基斯甸拉美利斯遠射破網追和，雷恩最終被卡斯洛達以1:1逼和，未能旗開得勝。

雷恩下周三將會在歐聯次輪分組賽作客西維爾，車路士則往訪卡斯洛達。

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