反警暴示威｜曼聯前鋒恩哈路發聲：尼日利亞政府是殺人兇手

非洲國家尼日利亞連日爆發反警暴示威，抗議警方「特種反搶劫部隊」（Special Anti-Robbery Squad，SARS）敲詐勒索、騷擾折磨甚至謀殺，尼日利亞政府早前雖宣佈解散SARS，卻以軍隊鎮壓示威者，多人死傷。遠在英超曼聯效力的尼日利亞前鋒恩哈路，周二亦在twitter上發佈短片，怒斥「尼日利亞政府是殺人兇手」。

周二曼聯作客以2:1擊敗巴黎聖日耳門，雖然恩哈路列為後備未有上陣機會，不過卻在球場拍片為祖國人民發聲：「我不是談論政治的人物，但我再無法對家鄉尼日利亞發生的事情保持沉默。我想說尼日利亞政府是世界的恥辱，他們殺害自己的人民，派遣軍隊殺害那些手無寸鐵，因為保衞自己權力的示威者？這是沒有必要的。」

「今日，2020年10月20日，你的人民會在歷史上記得，你們是第一個派軍隊殺害自己人民的政權，我對這個政府咸到羞恥，我們絕對不能接受。」

恩哈路續指：「我致電英國政府及各國領袖，讓他們了解尼日利亞並協助悲慘的人民，我們亦正召集聯合國的人員來處理事件，我想對我的兄弟姐妹說要返回家中保持安全，留在室內不要出來，因為尼日利亞政府是殺人兇手，他們會繼續殺人如果世界不理會此事，願上帝保佑大家平安。」

現年31歲的恩哈路，18歲起離開家鄉尼日利亞球會，加盟挪威球會利恩足球會，隨後效力過意甲、西甲、英超，並最終在屈福特打響名堂，2017年一月被中超球會長春泰達以2,000萬鎊的轉會費購入，該隊降班後恩哈路於19年2月，轉投另一支中超球會上海申花，並於去年1月重返英超，以借將身份加盟曼聯，今年夏天再獲續借至明年一月。同時恩哈路曾代表尼日利亞國家隊，上陣過35場攻入16球，包括參加過18年俄羅斯世盃決賽周。

未知是次為祖國勇敢發聲的恩哈路，一月又會否重回中國；或者他回到中超前，又會否為極權政府的暴力行為勇敢發聲呢？

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