歐聯｜普巴連續兩場當後備 蘇B變陣收奇效

周二曼聯在外界看淡的情況下，歐聯分組賽作客2:1擊敗上屆亞軍巴黎聖日耳門(PSG)，其中今仗曼聯更是在缺少中堅哈利馬古尼的情況下獲勝，實在令人意外。觀乎領隊蘇斯克查的排陣，後防改用5人防線之外，中場方面更連續兩場將保羅普巴列作後備，重用兩名防守性較強的麥湯米尼及費特洛迪古斯，成功填補中後場漏洞之餘，更徹底解放今仗擔任隊長的進攻中場般奴費南迪斯（B費），這個變陣收到了理想的效果。

曼聯在國際賽期前夕，包括主場1:6慘負熱刺一役，蘇B均是起用單防中尼曼查馬迪，配合攻強於守的普巴與B費一同出戰，結果速度較慢的馬迪與被外界批評經常「懶懶閒」的普巴，無法填補曼聯中後場漏洞，使紅魔防線失球不斷，更要浪費B費體力回防。惟飽受壓力的蘇B，上場聯賽起作出變陣，中場線收起馬迪與普巴，改用體力充配的麥湯米尼及費特，讓B費專心進攻，結果成功作客大勝4:1。

今仗蘇B「食過翻尋味」，面對中堅大將哈利馬古尼倦勤，今仗改踢5-3-2陣式，防線大膽起用小將杜安薛比，連同域陀連迪路夫與勞基梳爾組成3中堅互相補位，中場線繼續收起普巴，沿用上仗的勝利三人組，結果今仗曼聯成功將PSG球星基利安麥巴比、尼馬等人的威力減至最低，其中22歲小將杜安薛比今場更錄得100%爭頂成功、7次解圍的出色數據，防守變得穩健後，B費更能專注為曼聯組織攻勢。

連續兩場後備登場體力充沛的普巴，亦能填補B費比賽末段體力下降的情況，交出助攻予拉舒福特射入奠勝球，似乎蘇B暫時找到曼聯最佳的中場配置，成為曼聯連績兩場勝仗的關鍵，今仗改踢3中堅陣式，甚至可成為曼聯惡鬥強敵的理想陣容。然而，保羅普巴及今夏新援雲達碧克均為星級中場，肯定不願意長居後備，如何在球隊戰績與眾人上陣時間中取得平衡，這就要再考蘇B的功力了。

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