星星伴轉型｜李嘉文專心攻讀碩士 遺憾未能衝東奧

香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）今午假奧運大樓舉行嘉許典禮及第二屆「星星伴轉型」學長計劃啟動儀式。獲HKACEP教育獎學金的划艇隊「大師姐」李嘉文（Carmen）透露尚未適應退役生活，而自己正在香港教育大學修讀碩士，暫時未知明年畢業後的去向。

HKACEP自2008至2020年間頒發逾580萬港幣予87名運動員，今獲頒發教育獎學金的Carmen表示早前因這項計劃而報讀香港教育大學的運動教練及管理社會科學碩士，並於明年5月畢業，「因為運動員比較好動，但管理課程比較用腦，這對我是個挑戰。」她續指，完成學業後需要思考往後打算，「我讀完書需要時間沉澱一下，好好考慮往後發展，現時尚未有一個明確方向。因為過去多年都是全職運動員，沒太多時間空間接觸其他事物。」

這位剛於周一宣佈退役，結束20年職業運動員生涯的划艇名將，坦承尚未適應退役的生活，「我現時尚未搬離體院，仍未覺得自己係個退役運動員。」Carmen受傷患問題困擾，自覺難再進行高強度訓練，在9月已決定退役。她直言這是個艱難的決定，因未能完成衝擊東京奧運的目標，她寄語划艇隊師弟妹，「希望他們全心全意訓練，因為要付出所有，才知自己的水平可達多高。」

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