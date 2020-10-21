FIFA擬另起爐灶辦歐超聯 UEFA：無聊！

根據英國天空體育報道，國際足協（FIFA）正籌備由18支歐洲五大聯賽強隊組成的「歐洲超級聯賽」(European Premier League)，據知英超兩支豪門曼聯和利物浦亦有意參與。作為現有歐聯及歐霸盃主辦單位的歐洲足協（UEFA）已表明反對，對直指有關構思無聊。

「歐洲足協會長施費連在很多場合都已說過，我們強烈反對加設一個超級聯賽。」UEFA一名發言人說。「本着團結、有升制度及開放的原則，這是沒有談判餘地的。言是歐洲足球運作的基礎，亦令歐聯得以成為世上最佳的體育賽事。」

「UEFA與各家球會會致力於這個強大的基礎上繼續發展，而非推倒一切，再建立一個只有10隊、12隊或24隊的『超級聯賽』，這難免會令賽事變後無聊沉悶。」

天空體育指，這個計劃主要是在UEFA的體制之外，從五大聯賽邀請16至18支勁旅另組一個歐洲超級聯賽。該項賽事會安排在每周中段舉行，採用主客場制，以聯賽加淘汰賽的形式決出冠軍，目的是取代歐聯的地位，從而撬走相關的巨大利益。

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