巴塞隆拿周二在歐聯分組賽首輪賽事於主場大勝費倫斯華路士5:1不久，即宣佈與陣中四名球員法蘭基迪莊、達史特根、基文迪朗格勒及在周二的比賽中領紅被逐的碧基續約，四人並同意因應武漢肺炎的「臨時薪酬調整」。

現年33歲的碧基與巴塞續約至2024年6月20日，合約中包括5億歐元（約46億港元）的買斷條款。碧基2008年加盟巴塞以來，已為球隊上陣548場。根據巴塞官網的聲明，續約會取決於球員在2012/22球季的一定上陣次數，「這些協議經過了數星期談判之後達成，包括目前因應武漢肺炎引發的危機所作的臨時薪酬調整。」

至於其餘三名巴塞球員，門將達史特根續約至2025年6月30日，包括5億歐元買斷條款。25歲法國後衞基文迪朗格勒續約至2026年6月30日，買斷條款3億歐元。23歲荷蘭中場法蘭基迪莊則續約至2026年6月30日，買斷條款為4億歐元。

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